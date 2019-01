Auto si schianta contro il guardrail in tangenziale: un ferito e traffico in tilt

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto (un Nissan Juke) finendo per schiantarsi contro il guardarail che delimita la carreggiata. È quanto accaduto a una giovane donna, una 40enne, che giovedì pomeriggio stava percorrendo la Tangenziale Ovest di Brescia.

Per lei inizialmente si è temuto il peggio, tanto che sul posto sono state inviate d'urgenza un'ambulanza e un'auto medica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato poco prima delle 19 ed è fortunatamente rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: l'automobilista avrebbe riportato seri traumi, ma non è in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale Civile e ricoverata in codice giallo.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, vista l'ora di punta, rallentamenti e code si sono registrate nel tratto interessato durante le operazioni di soccorso e rimozione del Suv.