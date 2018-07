Schianto tra due auto in tangenziale: sei feriti, traffico paralizzato

Giovedì sera da dimenticare in tangenziale Ovest a Brescia. Verso le 20, un incedente in prossimità dell’innesto con la “Sud” ha paralizzato il traffico per oltre un’ora.

Coinvolte nello schianto due automobili e sei donne, tutte d’età compresa tra i 20 e i 60 anni. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze; per fortuna si registrano solo feriti lievi: per la maggior parte di loro solamente botte e contusioni (la più grave è stata ricoverata in codice giallo), per le quali sono state necessarie le cure al pronto soccorso del Sant’Anna.

Per permettere i soccorsi e i rilievi della Locale di Brescia è stata necessaria la chiusura del tratto di tangenziale. In pochi minuti si sono formate code chilometriche.