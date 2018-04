Schianto all’incrocio: traffico in tilt, ferito portato d’urgenza al Civile

Violento tamponamento nella prima mattinata di martedì a Brescia: un Dacia Duster, guidato da un anziano, è stato centrato in prossimità di un semaforo. Un impatto violento: il Suv è stato sbalzato in avanti finendo per colpire la Ford Fiesta che lo precedeva.

Tutto è accaduto poco dopo le 8.30 in via Dei Mille, all’altezza del civico 25. L’uomo al volante del Suv, un 71enne di Gussago, non avrebbe mai perso conoscenza, ma all’arrivo dei soccorsi era in stato confusionale. Per questa ragione è stato accompagnato d’urgenza in ospedale: è ricoverato al Civile di Brescia, dove i medici stanno effettuando tutte le analisi del caso.

Feriti, ma in maniera lieve, i conducenti delle altre due auto coinvolte nel tamponamento: la 47enne, al volante della Toyota Yaris, che ha innescato la carambola, e il 62enne alla guida della Fiesta. Pesanti i disagi per il traffico, già congestionato: code e rallentamenti si sono registrati fino al termine delle operazioni di rimozione dei veicoli e messa in sicurezza del manto stradale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia, che ha effettuato i rilievi di rito. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del Fuoco.