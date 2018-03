Centrato da un Suv, furgone si ribalta e travolge operaio: è gravissimo

Prima l'urto con il furgone, poi un terribile 'volo' nel vuoto di parecchi metri, infine la bruttissima caduta sull'asfalto. Vittima del grave incidente un operaio di 55 anni: mentre stava lavorando in un cantiere stradale di via Apollonio, a Brescia, è stato travolto da un furgone che si è ribaltato sul marciapiede in seguito a uno scontro con un Suv.

Una sequenza drammatica avvenuta sotto gli occhi di un collega di lavoro, che al momento dello schianto si trovava a pochi metri di distanza, ma dal lato opposto della strada. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 12 di mercoledì: a innescare la carambola un Suv Audi, condotto da un anziano medico.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'auto sarebbe uscita dallo stop, che regola l'incrocio tra via Apollonio e via Martinengo Cesaresco, centrando in pieno un furgone che stava transitando in quel momento. Dopo l'impatto il veicolo fuori controllo si è ribaltato sul marciapiede colpendo in pieno il 55enne e pure una macchina parcheggiata.

Qui le foto della paurosa carambola