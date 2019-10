Incidente auto-scooter davanti alle strisce pedonali, un ferito in ospedale

Per alcuni attimi si è temuto il peggio: le condizioni del ferito, dopo la brutta caduta, sembravano gravi. Tanto da far intervenire un'ambulanza in codice rosso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Fortunatamente non è in condizioni critiche il 60enne protagonista, suo malgrado, del brutto incidente di martedì mattina a Brescia, poco prima delle 12 in via Famiglia Bocacci.

Per cause ancora in corso di accertamento, un Suv Toyota guidato da una 36enne che proveniva da piazzale Kossuth ha colpito in pieno lo scooter che procedeva in via Boccacci.

Disarcionato e sbalzato per diversi metri

Anche se avvenuto a velocità ridotta, l'impatto ha disarcionato lo scooterista che è caduto rovinosamente a terra, finendo a qualche metro di distanza.

L'allarme è scattato attorno alle 11.44: in pochi minuti sul posto c'erano già l'automedica e l'ambulanza che ha trasportato il 60enne all'ospedale: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza. Illesa la donna al volante del Suv. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale.