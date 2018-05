Scooter si schianta contro auto e isola spartitraffico: grave ragazzo

Prima lo schianto in scooter contro la fiancata di un'auto, poi il 'volo' di alcuni metri terminato sull'isola spartitraffico. Per lunghi, interminabili attimi, si è davvero temuto il peggio: il 30enne alla guida della due ruote era riverso, immobile, sull'asfalto.

Una dinamica spaventosa e una tragedia, per fortuna, solo sfiorata: il giovane uomo, di origini moldave, è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza al Civile. L'allarme è però rientrato poco dopo il ricovero del nosocomio cittadino: per lui pare gravi traumi e qualche frattura, ma non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto attorno alle 19.30 di lunedì lungo via Dalmazia, a Brescia: per cause ancora al vaglio della Polizia Locale (che ha raccolto i rilievi dell'incidente), viaggiando verso il centro lo scooter si è scontrato con una Fiat Idea, che stava svoltando a sinistra per immettersi in via Zara.

Dopo lo schianto, il 30enne è stato sbalzato dalla sella: davvero una bruttissima caduta, terminata sull'isola spartitraffico che divide le due corsie di marcia. Poi la chiamata al 112 e la corsa, a sirene spiegate, in ospedale dove i medici, dopo gli esami del caso, lo hanno dichiarato fuori pericolo: la prognosi è di 35 giorni.