Spaventoso schianto: auto attraversa la carreggiata ed esce di strada

Incidente stradale martedì pomeriggio a Brescia, lungo via San Polo, e davvero una tragedia sfiorata: per cause ancora da chiarire, una Fiat 500 avrebbe colpito in pieno una Mini Cooper che usciva da una stazione di servizio, poi ha attraversato la carreggiata, finendo sul marciapiede.

Un impatto violentissimo, come testimoniano le automobili andate in gran parte distrutte. Per lunghi attimi si è temuto il peggio: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco.

In tutto si contano due vetture coinvolte, ed altrettanti feriti: un 52enne e una 60enne che viaggiavano sulla Fiat 500: entrambi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale, alla Poliambulanza e al Città di Brescia. Avrebbero riportato seri traumi e contusioni, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi.