Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce, donna 'vola' sull'asfalto

Grosso spavento per un incidente stradale avvenuto martedì mattina a Brescia, dove - attorno alle 8.30 - una donna di 71 anni è stata investita lungo via Raffaello Sanzio. Negli istanti successivi all'incidente per l'anziana si è temuto il peggio e il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto: ha comunque riportato seri traumi ed è stata trasportata in ospedale, alla vicina Poliambulanza, per accertamenti.

I rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Locale di Brescia. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto: stando a una prima ricostruzione, l'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali, situate di fronte alla chiesa di San Luigi Gonzaga, quanto è stata urtata da una Renault Scenic. La persona al volante dell’auto, forse abbagliata dal sole, non si sarebbe proprio accorta della 71enne, che abita a poca distanza dal luogo dell'incidente, colpendola in pieno. A seguito dell'impatto, per fortuna avvenuto a velocità moderata, l’anziana sarebbe rovinosamente caduta sull'asfalto.