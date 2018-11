Ragazze travolte mentre vanno a scuola, una 'vola' sul parabrezza dell'auto

Stavano attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere l'istituto tecnico dove studiano, quando sono state falciate da un'auto. Vittime dell'incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in città, due ragazzine di 17 anni. Dopo l'impatto, una delle due studentesse è stata caricata sul cofano della macchina - una Kia Picanto - ed è finita contro il parabrezza.

L'allarme è scattato poco prima delle 15, da via Oberdan: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze. Per fortuna nessuna delle due avrebbe rimediato gravi traumi: entrambe sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Una di loro se l'è cavata con ferite lievi, medicate al Città di Brescia. L'altra - quella sbalzata sul cofano - avrebbe rimediato traumi più seri ed è quindi stata ricoverata al Civile.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze. Stando ai primi accertamenti, sembra che l'anziana donna che era al volante dell'utilitaria - una 76enne residente in città - non si sia accorta delle due ragazzine che stavano attraversando, colpendole in pieno.