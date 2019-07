Travolta da un’auto in pieno centro, gravissima una ragazza

A poche ore dal drammatico schianto di Verolanuova, costato la vita a un ragazzo di 20 anni, un altro grave incidente si è verificato in città, in pieno centro. Vittima una giovane di soli 22 anni: è stata travolta da un’auto lungo via Agostino Gallo.

Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni della ragazza - una 22enne brasiliana di casa a Castrezzato - sarebbero gravissime. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, poco prima delle 10, la giovane era priva di conoscenza: è stata intuba e trasferita d’urgenza al Civile.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l’auto - una Ford Focus - si stava immettendo in via Gallo e avrebbe travolto la giovane che era appena uscita da un bar della zona.