Travolge una ragazzina sulle strisce e scappa: è caccia al pirata della strada

Ancora un pedone investito in via Lamarmora a Brescia. La vittima dell’incidente ha solo 17 anni e ha rimediato seri traumi, mentre del conducente dell’auto che l’ha travolta non c’è ancora nessuna traccia. L’incidente è avvenuto venerdì sera, poco dopo le 21.30: la ragazzina stava attraversando sulle strisce pedonali, insieme al suo cagnolino, quando è stata colpita in pieno da un’auto bianca che proveniva dalla rotonda di via San Zeno, all’altezza del civico 262.

Un impatto piuttosto violento: la 17enne è stata sbalzata sull’asfalto, rimediando diversi traumi. Chi era la volante della macchina ha invece proseguito la sua corsa, senza fermasi per capire le condizioni della giovanissima e prestarle soccorso. Trasportata in ambulanza al vicino ospedale Poliambulanza, è stata ricoverata in codice giallo: non è in pericolo di vita ma avrebbe rimediato serie ferite.

Da giorni la polizia locale, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze, dà la caccia al conducente dell’auto. Informazioni utili sono arrivate dall’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza della zona, ma gli agenti rivolgono comunque un appello a tutti coloro che potrebbero avere informazioni utili sulla macchina o il conducente. Il numero da chiamare è lo 03045001.