Marito e moglie travolti da un’auto mentre attraversano sulle strisce pedonali

Investiti d’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. È successo a una coppia di anziani - 83 anni lui, 77 lei - verso le 10 di venerdì mattina a Brescia. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, i due coniugi provenivano da via Milano e stavano procedendo verso il centro della città: all’altezza del passaggio pedonale, in prossimità di piazzale Garibaldi, sono stati centrati in pieno da una macchina guidata da un 74enne.

Fortunatamente l’auto stava procedendo a bassa velocità, ma questo non è stato sufficiente ad evitare l’impatto: i due pensionati sono stati urtati dalla vettura e scaraventati sull’asfalto, sotto gli occhi di diversi passanti. Per loro si è temuto il peggio: in pochi minuti sono sopraggiunte tre ambulanze in codice rosso e pure un’automedica.

Dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasferiti al Civile. A destare maggiore apprensione sono le condizioni dell'uomo, che avrebbe battuto la testa: è stato ricoverato in codice rosso e sottoposto a diversi accertamenti. Seri, ma meno preoccupanti, i traumi riportati dalla moglie.

Non sono mancate le ripercussioni sul traffico, dato che l’incidente è avvenuto lungo il ring cittadino: code e rallentamenti si sono formati lungo via Nicolò Tartaglia e via Dei Mille durante le operazioni di soccorso, ma la situazione è tornata alla normalità dopo nemmeno un’ora.