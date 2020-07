Perde il controllo dell’auto, entra in boutique sfondando la vetrina

Lo schianto mercoledì mattina: una donna ha improvvisamente perso il controllo del suo suv mentre percorreva via Viterbo, finendo per sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento Coramis.

Non solo: l’auto ha finito la sua corsa proprio all’interno della boutique. Tanto, tantissimo spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per le commesse e i clienti che erano nel negozio.

Grosso lo spavento, ma alla fine è andata bene: anche la donna non si sarebbe fatta nulla. All'origine dell'incidente ci sarebbe un malore improvviso: per questa ragione, l'automobilista è stata portata in ospedale per i controlli. Ingente invece la conta dei danni.