Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce, donna muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Luciana Lodolo, la 77enne investita sulle strisce pedonali il 3 dicembre scorso, mentre stava attraversando la strada in viale Venezia a Brescia. La donna è spirata in un letto dell'ospedale Civile dopo una lunga agonia.

I fatti

Intorno alle 18, Luciana stava attraversando sulle strisce in compagnia di alcune amiche, quando è stata travolta e scaraventata a quasi 10 metri di distanza da una Mercedes Cla. A seguito del violentissimo impatto, la donna è rimasta a terra esanime, in un bagno di sangue.



Soccorsa in pochi minuti da un'ambulanza e da un'automedica, è stata trasferita d'urgenza al Civile, in codice rosso, senza mai riprendere conoscenza. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvarle la vita, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. La 77enne abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente, in Via Benedetto Marcello, insieme alle sorelle.