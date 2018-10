Brescia: investito in via Franchi, 37enne portato in ambulanza al Civile

BRESCIA. Verso le 7.50 di mercoledì mattina, un uomo di 37 anni è stato investito in via Attilio Franchi, a poca distanza dalla fermata dell'autobus "Caserma Papa".

In un primo momento le sue condizioni sono apparse davvero critiche, tanto da allertare due ambulanze in codice rosso. Una volta arrivato sul posto, il soccorso medico ha ridimensionato la gravità dell'allerta. L'uomo è stato comunque portato all'ospedale Civile di Brescia: per lui lesioni serie, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale, intervenuti con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.