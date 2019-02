Auto 'impazzita' travolge due ragazzi sul marciapiede, poi piomba sulla rotonda

Terribile incidente stradale verso le 8.30 di giovedì in via Brianze a Brescia. Stando a una prima ricostruzione, una Bmw station wagon avrebbe improvvisamente sbandato all'altezza dell'Università di Ingegneria, travolgendo due ragazzi in attesa alla pensilina dell'autobus. La corsa 'impazzita' è poi proseguita per altri 500 metri sopra il marciapiede, al termine del quale l'auto ha invaso una rotonda, finendo per centrare e far ribaltare una Peugeot (auto e pensilina distrutte, qui tutte le foto dell'incidente).



I giovani feriti sono un ragazzo di 21 anni e una 25enne. Dopo l'incidente urlavano e chiedevano aiuto, raccontano i testimoni. Pare che abbiano riportato fratture multiple, ma, fortunatamente, non sembrano essere in pericolo di vita.



Portati in ospedale anche il conducente dell'auto ribaltata e il 55enne alla guida della Bmw. Sembra che abbia causato l'incidente per un improvviso malore: una volta sceso dall'abitacolo, accusava forti dolori al petto (è stato ricoverato al Civile in codice rosso). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e quattro ambulanze per il soccorso medico.