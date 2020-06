Travolto da un'auto in sella alla sua bicicletta, giovane uomo in prognosi riservata

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì in piazzale Arnaldo a Brescia: un ciclista di 30 anni è stato investito all'incrocio con via Turati. Non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato gravi ferite a una gamba: è ricoverato al Civile di Brescia e i medici si sono riservati la prognosi.

L'incidente poco prima delle 18: il 30enne, di casa a Bovezzo, proveniva da via Turati e stava svoltato a sinistra per immettersi in viale Venezia, mentre l'auto proveniva da via Mantova. Lo schianto è avvenuto in mezzo all'incrocio: l'automobilista se lo sarebbe trovato davanti senza avere la possibilità di evitarlo.

Questo quanto sarebbe successo, almeno secondo la prima ricostruzione a cura degli agenti della Polizia Locale, sul posto per i rilievi. Travolto in pieno è poi stato sbalzato sull'asfalto. Illeso l'uomo che era volante di Renault Twingo: nonostante lo sh

ock è riuscito ad allertare immediatamente il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica: il 30enne, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato d'urgenza al Civile (in codice rosso) e ricoverato in prognosi riservata.