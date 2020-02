Auto si ribalta sulle strisce pedonali, ragazza estratta dall'abitacolo

Un forte boato, poi le sirene delle ambulanze. Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di lunedì in piazzale Arnaldo, a causa di un incidente dalla dinamica terribile.

Due le auto coinvolte, una delle quali (una Citroen) si è capovolta su se stessa, piombando sulle strisce pedonali poste all'incrocio con via Turati. Per fortuna nessun pedone stava attraversando la strada in quegli istanti. Meno gravi di quanto temuto anche le condizioni della giovane donna al volante dell'utilitaria che si è ribaltata: la 24enne è stata estratta dall'abitacolo dai sanitari del 118. Dopo le prime cure è stata trasferita al Civile: non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni non sono critiche.

Lievi escoriazioni per l'anziano alla guida dell'altra macchina coinvolta nello schianto, avvenuto attorno alle 18.15. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.

La dinamica del sinistro, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, è al vaglio della polizia locale di Brescia. Stando ai primi riscontri, all'origine ci sarebbe una svolta non consentita.