Tragico schianto frontale, giovane donna muore dopo 3 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Giuseppina De Filippo, la donna di 39 anni coinvolta nell'incidente di mercoledì pomeriggio sulla bretella in località Macina a Castenedolo. Originaria di Napoli, ma residente a Ghedi, Giusy (così era chiamata da tutti) è spirata dopo tre giorni di agonia in un letto del reparto di rianimazione della Poliambulanza di Brescia.

La dinamica del maxi-incidente

A scatenare l'inferno di lamiere, intorno alle 16.30, il camion Iveco di 35 quintali che ha tamponato una Fiat Panda, mentre viaggiava in direzione Brescia. La Dacia Sandero bianca su cui viaggiava Giusy De Filippo (al volante c'era un suo vicino di casa) ha sterzato di colpo per evitare di tamponare a sua volta il mezzo pesante, finendo per invadere la corsia opposta: in quell'istante stava però sopraggiungendo una Renault e l'impatto frontale è stato inevitabile. Ad avere la peggio è stata la 39enne, spirata nella giornata di venerdì dopo tre giorni d'agonia.

Giuseppina De Filippo aveva frequentato l'istituto Mantegna di Brescia e attualmente lavorava in un'azienda di Ghedi. Non è stato facile rintracciare i genitori, c'è voluta anche una compagnia suoi social prima che potessero raggiungere la figlia al nosocomio. Purtroppo, però, le gravi ferite alla testa riportate nello schianto non le hanno lasciato scampo.