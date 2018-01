Investe un ragazzo sulle strisce, sterza e provoca un frontale

Pauroso incidente nel pomeriggio di giovedì lungo via Corsica a Brescia: una Golf e una Renault Captur si sono scontrate frontalmente all'altezza del sottopasso. All'origine dello schianto, pare, la sterzata improvvisa della berlina tedesca, che ha invaso l'opposta corsia per evitare di investire un ragazzo. Una manovra che non ha salvato il pedone, che stava attraversando sulle strisce: è stato urtato dall'auto ed è rovinato sull'asfalto.

Tutto è accaduto attorno alle 15 all'altezza del sottopasso: sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzo, un 19enne di origine africana, è stato trasportato alla Poliambulanza. Per lui trami e lesioni non gravi: è stato ricoverato in codice giallo. Illesi i conducenti di entrambe le auto coinvolte, che fortunatamente viaggiavano a bassa velocità.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il 19enne avrebbe improvvisamente attraversato la strada, senza curarsi della macchina che in quel momento stava sopraggiungendo. L'uomo al volante della Golf non avrebbe potuto far altro che sterzare per provare a schivarlo.