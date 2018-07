Schianto tra auto e scooter in rotonda: un ferito e traffico paralizzato

Lo schianto, la paurosa caduta sull'asfalto e, soprattutto, le interminabili code. Mattinata alquanto complicata per i tanti automobilisti di passaggio in via del Serpente, a causa di un incidente che si è verificato nell'ora di punta, all'altezza della rotonda dalla quale si entra in tangenziale Ovest.

Due i mezzi coinvolti: un'auto e un grosso scooter. Negli istanti successivi allo schianto, avvenuto poco dopo le 7 nel quartiere Fornaci, si è temuto il peggio. Sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso e pure l'elisoccorso. Ad avere la peggio il giovane, un 24enne, alla guida della due ruote: sbalzato dalla sella, è rovinato a terra.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo sul posto dei sanitari: il giovane avrebbe riportato lievi escoriazioni ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Civile, dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Pesantissimi i disagi per la circolazione, già congestionata: traffico completamente bloccato in direzione della città e lunghe code in direzione di Castel Mella. Sul posto, per raccogliere i rilievi dell'incidente e gestire il traffico, tre pattuglie della Polizia Locale di Brescia.