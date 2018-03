Auto si schianta contro un muro: mamma e figlioletto in ospedale

L'auto che non risponde più ai comandi, la sbandata improvvisa, poi il terribile schianto contro il muro di un'azienda. Una sequenza agghiacciante vissuta da una donna di 40 anni e dal figlio di 8 anni giovedì sera a Folzano.

Un impatto violento che ha completamente distrutto la parte anteriore dell'utilitaria azzurra su cui viaggiavano la donna e il figlioletto. Tanto spavento, ma pare non gravi le conseguenze per la donna e il piccolo: se la sarebbero cavata con lievi escoriazioni, poi medicate all'ospedale Civile di Brescia.

Tutto è accaduto intono alle 19, lungo via Case Sparse: negli istanti successivi al violento schianto si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118. Mamma e bimbo sono stati trasportati nel nosocomio cittadino e ricoverati in codice verde, sarebbero stati dimessi dopo poche ore.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi. Ancora da chiarire le cause della sbandata improvvisa, una cosa è certa: la donna avrebbe fatto tutto da sola.