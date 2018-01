Travolta da una moto, trascinata sull’asfalto per 10 metri: grave 60enne

Grave incidente nella mattinata di venerdì a Brescia: una donna di 60 anni è stata travolta da una moto mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali. La 60enne sarebbe stata sbalzata sull'asfalto e poi trascinata per una decina di metri. Le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche (non dovrebbe però essere in pericolo di vita) ed è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia.

Tutto è accaduto poco dopo le 10 lungo via Volturno: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze e un'automedica. La 60enne avrebbe riportato seri traumi alla testa e agli arti inferiori, ma non avrebbe mai perso conoscenza: è stata immobilizzata dai sanitari del 118, poi la corsa al Civile per il ricovero in codice rosso.

Illeso, ma sotto shock il ragazzino di 17 anni che, in sella alla sua moto da cross, stava andando scuola. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, il 17enne, che proveniva dal centro della città, non si sarebbe accorto della donna, non facendo in tempo nemmeno a frenare.