Travolta nel parcheggio, è in fin di vita: test di alcol e droga per chi l'ha investita

Investita da un'auto nel parcheggio del centro commerciale Campo Grande di Brescia, ora lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile di Brescia a causa delle gravi ferite rimediate alla testa. Le condizioni della donna, una 36enne di casa a Rovato, sarebbero stabili, ma è ancora presto per dichiararla fuori pericolo. Le prossime ore saranno quelle decisive.

L'uomo che era al volante dell'auto che l'ha travolta, un 42enne di Gussago, è stato invece sottoposto ad analisi approfondite per valutare l'assunzione di alcol e stupefacenti. I test rapidi effettuati dalla Polizia Locale di Brescia, che indaga sull'incidente, avrebbero infatti dato esito positivo. Serve tempo per avere certezze sulle condizioni psicofisiche del 42enne: si deve attendere ancora qualche giorno per conoscere i risultati degli accertamenti di laboratorio.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì a pochi metri dall'ingresso del negozio di bricolage Leroy Merlin. La dinamica è ancora tutta chiarire, ma una cosa è certa: la donna ha battuto la testa sul paraurti dell'auto (una Fiat Sedici, ora sotto sequestro) ed è stata sbalzata a terra. Stando al racconto di alcuni testimoni, pare che la 36enne si fosse chinata per raccogliere uno scontrino, quando è stata travolta dalla macchina che stava svoltando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni della giovane donna bresciana sono apparse subito gravissime: soccorsa dai sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, è poi stata trasferita d'urgenza al Civile, dov'è tuttora ricoverata in prognosi riservata.