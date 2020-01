Malore alla guida, auto ferma in mezzo alla tangenziale: code chilometriche

Mattinata di passione lungo la Tangenziale Sud di Brescia. Un malore accusato da un automobilista che viaggiava in direzione Verona ha completamente mandato in tilt la circolazione della già trafficata arteria.

Tutto è accaduto poco prima delle 8.30 di mercoledì, all'altezza dello svincolo per la Strada Statale 45bis che porta a Salò. Un uomo - di cui al momento non si conoscono le generalità - ha accusato un malore improvviso mentre era al volante della sua auto: per fortuna è riuscito a fermarla evitando incidenti.

A dare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio: in pochi minuti è sopraggiunta un'ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale, che si sta occupando della rimozione del veicolo, rimasto fermo in mezzo alla carreggiata. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato al Civile di Brescia.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso le auto sono rimaste bloccate e si sono inevitabilmente formate code lunghe parecchi chilometri.

"Incidente in tangenziale direzione Verona, evitate di prenderla, siamo completamente fermi" ha scritto su Facebook una donna rimasta imbottigliata nel tratto compreso tra Brescia Centro e il raccordo con la 45bis . La situazione sta tornando alla normalità, fanno sapere dalla centrale operativa della Stradale di Brescia: il traffico è tornato a scorrere, seppur lentamente.