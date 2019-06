Professore travolto sulle strisce: parabrezza sfondato, poi il volo sull'asfalto

Forse abbagliata dal sole, non ha visto il professore 69enne che stava attraversando sulle strisce pedonali: lo ha colpito in pieno mentre svoltava a sinistra, al volante della sua Lancia Y, per imboccare il cavalcavia Kennedy a Brescia.

Un gran boato e il parabrezza in frantumi, poi tanta, tantissima paura. Nei primi istanti, per il pedone si è infatti temuto il peggio: l’automobilista è subito scesa dall’utilitaria per soccorrere l’uomo, mentre una giovane donna che ha assistito all’incidente ha allertato i soccorsi.

È accaduto poco prima delle 9. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’allarme, per fortuna, è rientrato in pochi minuti: il 69enne, che ha sbattuto sul parabrezza dell’auto prima di rovinare sull’asfalto, avrebbe rimediato seri traumi ma è sempre rimasto cosciente. Dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Civile e ricoverato in codice giallo: non la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Pesanti i disagi per il traffico: il cavalcavia è stato chiuso in direzione di Brescia 2 per circa un’ora e il traffico gestito dagli agenti della Locale, che si sono occupati anche dei rilievi. Rallentamenti e code si sono registrati lungo via Solferino e via Diaz in direzione del centro della città.