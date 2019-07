Si ferma per aiutare una donna con l'auto in panne: viene travolto in pieno centro

Aveva appena finito il turno di lavoro in Caserma, quando ha notato un'auto ferma all'angolo tra Piazza Tebaldo Brusato e via Cattaneo. Senza esitazioni l'uomo, un carabiniere della compagnia di Brescia, si è fermato per chiedere alla proprietaria della macchina se avesse bisogno d'aiuto. Pochi minuti dopo aver aperto il cofano, per cercare di capire il guasto, è stato travolto da un'auto guidata da una 19enne.

Un impatto violento: il militare è stato sbalzato sul parabrezza ed è poi rovinosamente caduto sull'asfalto, battendo la testa. L'allarme è scattato poco dopo le 19 e sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica: il carabiniere, un 57enne, è stato trasportato al Civile dov'è tuttora ricoverato. Per fortuna le sue condizioni non sono critiche, anche se avrebbe rimediato seri traumi e fratture.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, intervenuta sul posto per i rilievi di rito