Malore al volante, si schianta contro un'auto in sosta: è gravissimo

Tanta di paura martedì mattina nel parcheggio del centro commerciale Campo Grande di Brescia. Un uomo di circa 80 anni si è sentito male mentre era alla guida di una Mercedes. Stando alle prime informazioni trapelate, l’anziano si sarebbe accasciato sul volante, perdendo conoscenza, proprio mentre faceva manovra per lasciare l’area di sosta.

La sua auto fuori controllo ha finito per schiantarsi contro un’altra che era in sosta nel piazzale. Per fortuna senza travolgere le tante persone che passeggiano nell’area esterna del polo commerciale. L’allarme è scattato verso le 9.30 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Dopo le prime cure, l’ottantenne è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza: le sue condizioni sarebbero gravissime. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale e della polizia di stato, che hanno transennato l’area e stanno raccogliendo i rilievi e le testimonianze.