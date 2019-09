Il sottopasso è troppo basso, camion si infila e si accartoccia su se stesso

Martedì mattina, il rimorchio di un tir è andato letteralmente distrutto nel sottopasso di via Del Mella a Brescia. Il camionista non si è accorto della vistosa differenza di altezza: ha provato a passare e il danno è stato inevitabile, sia per il mezzo pesante sia per il ponte.

E' stato proprio quest'ultimo a far temere il peggio, visto che si sono staccati alcuni calcinacci mettendo a rischio la sua stabilità. A seguito di un primo sopralluogo dei tecnici del settore Edilizia del Comune, sono però stati esclusi danni strutturali.



La strada è invece rimasta bloccata a lungo: per liberarla è stata necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare il rimorchio rimasto accartocciato tra la carreggiata e la campata del ponte.