Urta il marciapiede in bici e si schianta, sbatte testa e faccia sull'asfalto

Stava pedalando lungo la pista ciclabile che scorre lungo via Leonardo Da Vinci a Brescia, quando ha perso il controllo della bici, ha urtato il cordolo del marciapiede ed è rovinato a terra. È quanto accaduto nella prima mattinata di martedì a un uomo di circa 60 anni residente in città.

Davvero un brutta caduta: il 60enne ha battuto la testa, rimediando parecchi traumi anche al volto. L'allarme è scattato poco prima delle 9 e sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'uomo, cosciente ma confuso, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Per lui pare comunque nulla di troppo preoccupante: è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Brescia.