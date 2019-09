Investito in bicicletta, scaraventato sul cofano e poi sull’asfalto: grave bimbo di 11 anni

Un bambino di 11 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva, in sella alla sua bicicletta, via Boifava. Un impatto violento: il piccolo sarebbe stato sbalzato dalla sella e scaraventato prima sul cofano della macchina e poi sull’asfalto.

Il conducente dell’auto, un 37enne, ha immediatamente dato l’allarme: per i soccorsi sono arrivate due ambulanze a sirene spiegate. Dopo le prime cure, il piccolo - che non avrebbe mai perso conoscenza - è stato trasportato al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero critiche ed è stato ricoverato in codice rosso.

Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Brescia. Stando a una prima ricostruzione, pare che il bimbo provenisse da via Oriani: si sarebbe immesso in via Boifava senza guardare, proprio mentre arrivava l’auto che lo ha investito. Pare che il 37enne al volante abbia visto il piccolo solo all’ultimo: non avrebbe proprio avuto il tempo di frenare.