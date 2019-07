Investita da un’auto davanti all’asilo: bimba di due anni in prognosi riservata

La mamma stava sistemando sul seggiolino dell’auto, parcheggiata di fronte all’asilo, il fratellino più grande, lei si è allontanata ed è finita in strada. Una questione di secondi: la bimba, di soli 2 anni, è stata colpita da un’auto che proprio in quegli istanti passava dalla traversa Quattordicesima del Villaggio Sereno a Brescia.

Pare che l’auto - una Renault Modus guidata da una 37enne - non viaggiasse a forte velocità, ma la piccola è stata sbalzata sull’asfalto. L’allarme è scattato poco prima delle 16 di venerdì e, davanti alla scuola materna Filippo Neri, si è precipitata un’ambulanza: dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita al pronto soccorso pediatrico del Civile in codice rosso.

L’allarme sarebbe rientrato dopo il ricovero: la bimba non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse fratture e i medici si sono riservati la prognosi in attesa di accertare l’esatta entità dei traumi rimediati. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia.