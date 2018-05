In due sulla bici, si schiantano contro un bus: gravissimo 12enne

Un pomeriggio di svago e di giochi ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due ragazzini di casa al Villaggio Badia, in città: la bici su cui entrambi viaggiavano è finita contro la fiancata di un autobus di BresciaTrasporti.

Tutto è accaduto attorno alle 16 di sabato lungo via Prima: ad avere la peggio un 12enne che si trovava in piedi sul retro della bicicletta, mentre l'amico pedalava. Il ragazzino avrebbe riportato gravi traumi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia: non avrebbe mai perso conoscenza, ma i medici si sono riservati la prognosi. Illeso l'amico.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, che ha raccolto i rilievi dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione, la bici sui cui viaggiavano i due giovanissimi avrebbe attraversato Via Prima all'improvviso, proprio mentre passava il bus. L'autista si sarebbe immediatamente accorto di quanto accaduto e avrebbe subito fermato il mezzo e allertato i soccorsi.