Schianto nella notte, gravissimi tre ragazzi: uno è stato sbalzato fuori dall'abitacolo

Grave incidente nella notte tra martedì e mercoledì lungo l'autostrada A4. Il bilancio è pesantissimo: tre ragazzi, che viaggiavano a bordo di una Renault Clio, sono sati ricoverati nei nosocomi cittadini in condizioni gravissime. Tutti di origine di albanese, abitano a Calcinato.

Tutto è accaduto verso le 3.40, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Verona. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Verona Sud, l'auto avrebbe sbandato improvvisamente a destra, finendo per schiantarsi contro alcuni manufatti in cemento.

Il passeggero che viaggiava sul sedile anteriore, un 25enne, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando gravissimi traumi. Attualmente è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. Molto critiche anche le condizioni dell'altro giovane che si trovava sul sedile posteriore: è rimasto incastrato tra le lamiere della Renault Clio. Una volta estratto dai Vigili del Fuoco, il ragazzo, anche lui di 25 anni, è stato trasferito al Civile: lotta in un letto del reparto di Rianimazione e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Il conducente dell'utilitaria, un 30enne, è stato invece trasferito alla Poliambulanza: anche le sue condizioni sarebbero gravi.