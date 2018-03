Pauroso incidente: auto 'impazzita' si ribalta nella roggia

Spaventoso incidente mercoledì mattina tra Brescia e Rezzato. Un'auto è uscita di strada finendo per ribaltarsi nella roggia che scorre lungo via Crosette.

La chiamata è scattata poco prima delle 7.30: la centrale operativa del 112 ha subito inviato sul posto un'ambulanza, una squadra dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

Stando alle prime informazioni raccolte, per il conducente del veicolo (una Seat) non ci sarebbero state gravi conseguenze. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.