Auto sbanda in rotonda, poi si ribalta più volte: ragazzo in ospedale

Spaventoso incidente giovedì notte a Brescia. Un'auto ha sbandato mentre percorreva la rotonda di via Oberdan a Brescia, finendo per ribaltarsi più volte.

Al volante del veicolo (una Ford Focus) un 23enne di Castel Mella, soccorso in codice rosso dai vigili del fuoco e dalle équipe mediche di due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato alcune lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione ed è stato ricoverato in codice giallo.

Il pauroso schianto è avvenuto intorno all'una di notte. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Brescia, la Focus, che proveniva dalla tangenziale, avrebbe sbandato improvvisamente finendo contro al cordolo della rotatoria: poi la sbandata fuori controllo di quasi 18 metri e la 'capovolta' sull'asfalto.