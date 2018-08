Malore al volante: si schianta contro le auto in sosta, poi si ribalta

Tanto spaventosa la dinamica, quanto fortunatamente lievi le conseguenze per l'automobilista vittima dell'incidente che si è verificato domenica mattina in città. Tutto è accaduto poco prima delle 11, lungo via Marconi: una Alfa Mito fuori controllo ha colpito alcune auto in sosta, poi è finita ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo al volante - un 78enne - sarebbe stato colto da un malore e per questo avrebbe perso il controllo della macchina. Negli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Tanta paura, ma pare solo lievi ferite per l'anziano che è stato trasportato al vicino ospedale Città di Brescia per ricevere le cure del caso. Per lui pare nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde. Per consentire le operazioni di soccorso e agevolare i rilievi dell'incidente, la polizia locale ha chiuso il tratto di via Marconi compreso tra via Ozanam e piazzale Corvi.