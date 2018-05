Auto si ribalta in curva, 4 giovanissimi finiscono in ospedale

Una dinamica davvero da brividi: un'auto con a bordo 4 ragazzi (di cui due minorenni) è uscita di strada mentre affrontava una curva a gomito, finendo ruote all'aria nei prati che circondando Via Panoramica, la strada che dalla città sale verso il monte Maddalena.

L'incidente nel pomeriggio di domenica, pochi minuti prima delle 19, all'altezza del tornante numero 12. All'inizio si è temuto il peggio e sul posto si sono precipitate diverse ambulanze in codice rosso. Per fortuna i 4 occupanti - di età compresa tra i 13 e i 21 anni - se la sono cavata con lievi ferite e traumi. Tutti sono stati trasportati nei nosocomi della città, ma solo il più piccolo (un 13enne) è stato ricoverato.

Le condizioni del ragazzino non sarebbero preoccupanti e dovrebbe essere dimesso in pochi giorni. Medicate al pronto soccorso, invece, le altre tre persone coinvolte, tutte di origine straniera. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, che dovrà accertare le cause dell'improvvisa perdita di controllo e della pericoloso uscita di strada della Seat.