Esce troppo in fretta dal cancello, auto si ribalta con dentro marito e moglie

Troppa fretta di uscire di casa, e l'auto si ribaltata appena fuori dal cancello di casa. E' successo sabato in via Luzzago a Brescia, protagonisti due coniugi a bordo di una vecchia Fiat Punto.

Marito e moglie sono stati soccorsi da un'ambulanza e portati in ospedale per essere medicati (per loro nulla di preoccupanti),



Stando a una prima ricostruzione, pare che - nello svoltare a destra - una ruota sia salita sopra un paracarro, che ha fatto da 'trampolino' facendo ribaltare il veicolo.