Neopatentato tradito dalla pioggia: l'auto esce di strada e si ribalta

Forse l'inesperienza, o una disattenzione, o magari la velocità eccessiva su un asfalto bagnato dalla pioggia, o tutti questi fattori assieme: nel pomeriggio di ieri in città, in via della Maggia a San Polo, un 18enne neopatentato è uscito di strada finendo la sua corsa in un campo, con le ruote all'aria.

Il giovane era alla guida di una Renault Clio. Nell'affrontare una curva l'auto ha perso aderenza e il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada dopo aver abbattuto le transenne che delimitavano la carreggiata. Tra l'altro, le transenne erano state posizionate in seguito ad un'altra uscita di strada, quando un'auto aveva letteralmente abbattuto il guard rail.

Nell'uscita di strada la Clio si è ribaltata, finendo la sua corsa con le ruote all'aria, non distante da un albero. Solo ferite lievi per il conducente, un ragazzo residente nella Bassa, ad Azzano Mella, soccorso e medicato in ospedale. Sottoposto all'alcol test, l'esame ha dato esito negativo.