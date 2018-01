Paura in città: auto fuori controllo sbanda e distrugge un semaforo

Un'auto fuori controllo ha seminato il panico in via Milano a Brescia. Tanto spavento, ma alla fine nulla di grave né per l'automobilista né per chi passava per la trafficata arteria cittadina.

Tutto è accaduto poco prima delle 12 di lunedì all'altezza del cimitero Vantiniano: una Fiat Punto ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro il semaforo. Un impatto piuttosto violento, tanto da distruggere l'apparecchio che regola il traffico veicolare.

Negli istanti successivi all'incidente per l'uomo al volante dell'utilitaria, un 48enne, si è temuto il peggio: il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo sul posto dei sanitari del 118. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Città di Brescia per le analisi del caso, ma per lui pare nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Brescia che è al lavoro per chiarire le cause all'origine dell'improvvisa sbandata.