Si schianta contro un bus all'uscita della galleria: è in gravi condizioni

Un uomo di 86 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia a seguito di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di lunedì all'uscita della galleria Tito Speri, a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe accusato un malore mentre, al volante della sua auto (una Honda Civic), procedeva in direzione di via Crocifissa di Rosa, finendo per schiantarsi contro un autobus della linea 2 di Brescia Trasporti.

L'incidente è avvenuto all'uscita della galleria, all'altezza del parcheggio Fossa Bagni, intorno alle 9.30. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato immediatamente soccorso da un tassista che ha assistito allo schianto: una volta sceso dal taxi, è corso in direzione dell'auto, notando l'automobilista accasciato sul volante.

Dopo averlo estratto dal veicolo, lo avrebbe rianimato in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Poi la corsa all'ospedale Civile di Brescia, dove l'86enne è stato ricoverato d'urgenza. Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni dell'anziano sarebbero piuttosto critiche.

Tanto spavento, ma pare nessuna conseguenza, per le persone che viaggiavano sul bus. Disagi per il traffico: la galleria è stata chiusa, prima in entrambi i sensi di marcia, poi in direzione di via Crocifissa di Rosa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito, e i Vigili del Fuoco.