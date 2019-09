Investita mentre attraversa, sbatte la testa sull'asfalto: è gravissima

Le sue condizioni sono molto gravi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. Sono ore di apprensione per la donna di 86 anni, di casa in città, investita venerdì mattina mentre attraversava via Albertano da Brescia nei pressi di un incrocio.

Colpita in pieno da un'utilitaria, che proveniva da via Valcamonica, è stata sbalzata a terra. Una caduta terribile: l'anziana, che pare non fosse sulle strisce pedonali, ha sbattuto con violenza la testa sull’asfalto.

L'allarme è scattato poco dopo le 7: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e, dopo le prime cure, la donna è stata trasferita d'urgenza al Civile, dov'è stata ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze di quanti hanno assistito all'incidente.