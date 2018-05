Paura davanti ai negozi: donna travolta da un furgone in retromarcia

Attimi di paura mercoledì mattina a Casazza, quartiere a Nord di Brescia. Una donna è stata investita da un furgone in retromarcia lungo l'omonima via. L'incidente è avvenuto davanti ai tanti negozi che si affacciano sulla strada, suscitando parecchia preoccupazione tra i commercianti.

Tutto è accaduto attorno alle 11, dopo la chiamata al 112 sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate. L'età della donna ferita, una 81enne residente in zona, ha fatto temere il peggio. L'allarme sarebbe rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: l'anziana, che non avrebbe mai perso conoscenza, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Civile e ricoverata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale d'Iseo, che si è occupata dei rilievi, l'autista avrebbe guardato negli specchietti retrovisori del furgone, ma non si sarebbe accorto dell'anziana: colpita in pieno, la donna sarebbe rovinosamente caduta a terra, rimediando parecchi traumi.