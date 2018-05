Si schianta camion carico di bevande, l’albero abbattuto cade sul marciapiede

L'urto violento e l'albero che cade al suolo, sul marciapiede che scorre sul lato sinistro di via Brigida Avogadro, la strada che da Piazzale Arnaldo sale verso il Cidneo. Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: il caso ha voluto che, lungo il percorso pedonale, in quel momento non passasse nessuno.

Tutto è accaduto venerdì mattina, attorno alle 10.15: un camion carico di bevande che stava salendo verso il Castello di Brescia ha improvvisamente sbandato finendo per urtare uno degli alberi che costeggiano la strada. A seguito dell'impatto la pianta è crollata a terra, proprio sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il tronco e i rami dell'albero abbattuto e messo in sicurezza la sede stradale e la strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora. Un grande spavento, ma nessuna conseguenza anche per il conducente del camion.