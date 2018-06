Auto si schianta contro il guard rail, poi si ribalta: morto il conducente

Viaggiava da solo, e senza entrare in collisione con altri veicoli ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, morendo poco dopo nonostante i disperati tentativi di salvarlo. Un malore, o un colpo di sonno, le cause più probabili dello schianto.

La vittima è un uomo originario del Bangladesh di casa a Brescia. Dopo lo schianto contro il guard rail, l’auto, una Renault Megan Scenic si è ribaltata, finendo ruote all'aria nella vegetazione, semidistrutta.

Sul luogo dell’incidente - nel tratto di A4 compreso tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione di Venezia - oltre al personale medico e a quello di Autostrade per l’Italia sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Verona e i Vigili del Fuoco.

L'automobilista è stato estratto dalle lamiere accartocciate e poi rianimato a lungo: tutto inutile, il suo cuore non ha più ripreso a battere. La carreggiata è stata ridotta per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo: lunghe code si sono formate in direzione del Lago Garda.