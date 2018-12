Auto sbanda e si schianta nella notte, ragazzo finisce in ospedale

Brutto incidente stradale a Brescia nella notte tra venerdì e sabato. Verso le 5.10, un'auto guidata da un 32enne ha improvvisamente sbandato, finendo per schiantarsi nei pressi de distributore Q8 di via Orzinuovi.

Un impatto violento, tanto da far temere il peggio per le condizioni del giovane. Il 112 ha subito inviato in codice rosso due ambulanze, insieme a una squadra dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia: per lui lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Ancora da accertare la dinamica, sulla cui ricostruzione è al lavoro la polizia locale, intervenuta con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.