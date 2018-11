Terribile frontale in tangenziale: la giovane mamma è in gravi condizioni

E' in gravi condizioni la mamma di 41 anni coinvolta nel brutto incedente stradale avvenuto lungo la Statale 45 bis tra Prevalle e Nuvolento, domenica sera verso le 19.15.

La donna stava viaggiando con tutta la famiglia (residente a Sulzano) su una Citroen Cactus, poi entrata in collisione con una Fiat Punto. Le sue bimbe di 1 e 3 anni sono state portate al Pediatrico del Civile, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Lievi ferite anche per il marito di 34 anni, mentre il conducente della Punto - un ragazzo di 27 anni - è sceso illeso dall'abitacolo.

La 41enne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Seconda rianimazione all'ospedale Civile di Brescia. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale di Salò, intervenuta sul posto per i rilievi.