Schianto sulla Statale, auto si ribalta: traffico in tilt

Tanta paura e traffico il tilt, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le sei persone coinvolte nello schianto avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la Statale 42 del Tonale, in direzione di Iseo.

Tutto è accaduto verso le 17.30 in territorio di Breno: a seguito di un tamponamento, un’auto ha finito per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Sul posto si è precipitata un’automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco di Darfo e Breno.

Per fortuna le sei persone che erano a bordo dei due veicoli coinvolti non hanno riportato gravi ferite e per nessuno di loro si è poi reso necessario il trasporto in ospedale.

Pesanti però le ripercussioni sul traffico, già congestionato a causa del rientro dalle vacanze di fine anno. Lunghe code si sono formate in direzione di Brescia durante le operazioni di rimozione delle due auto. Il traffico è stato regolato dai carabinieri di Breno.