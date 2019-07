Auto invade l'opposta corsia, poi la paurosa carambola: 9 feriti e traffico in tilt

Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma la paura è stata tanta lungo la Statale 42. Lo schianto, che ha coinvolto in tutto 4 auto e un camion, si è verificato in territorio di Breno, poco prima delle 15 di martedì pomeriggio.

Ad innescare la carambola sarebbe stato un Renault Capture che avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia, forse a causa di un malore del conducente, per poi schiantarsi contro un'auto che viaggiava in direzione Brescia. Dopo l'impatto, il suv sarebbe stato sbalzato di nuovo nella corsia verso Edolo, finendo per colpire un camion. Infime il tamponamento tra due auto che viaggiavano verso Brescia.

Dodici le persone coinvolte e 9 i feriti: sul posto sono intervenute diverse ambulanze e pure l'elisoccorso, che hanno trasportato i contusi all'ospedale di Esine e al Civile di Brescia. Per fortuna, nessuno sarebbe in gravi condizioni. La Statale è stata chiusa per più di due ore ed inevitabilmente code e rallentamenti hanno tenuto banco per tutto il pomeriggio.